UN-Bericht Extreme Hitze durch Klimawandel kann Regionen unbewohnbar machen

Erwärmung ist der wohlweisliche Knackpunkt am Klimawandel. Das Perfide daran: Die wärmeren Temperaturen führen einerseits zu mannigfaltigen Veränderungen unserer Erde, so wie wir sie kennen. Aber die wärmeren Temperaturen sind auch als solche höchstkritisch. Das zeigt ein neuer Bericht, oder besser gesagt: ein Weckruf der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees von Rotkreuz und Halbmond. Abermals, möchte man fast sagen, auch wenn es der erste Bericht seiner Art ist.

Die Gefahr, die mit hohen Temperaturen einhergeht, bekommt in regelmäßigen Abständen auch der globale Norden zu spüren: Bei der europäischen Hitzewelle 2003 kamen 70.000 Menschen ums Leben, die russische Hitzewelle 2010 forderte 50.000 Opfer. Betroffen seien in Zukunft aber insbesondere Regionen des globalen Südens wie Süd- und Südostasien und die Sahelzone – ein durch Hitze, Trockenheit und Starkregen geprägtes Band, das sich vom Nordwesten zum Nordosten des afrikanischen Kontinents zieht.

Extreme heat: Preparing for the heatwaves of the future

Bei einer Hitzewelle werden die am meisten gefährdeten und ausgegrenzten Menschen an die vorderste Front gedrängt.

"Die Auswirkungen extremer Hitze sind sowohl in sozialer als auch in geografischer Hinsicht sehr ungleich". so der Bericht. "Bei einer Hitzewelle werden die am meisten gefährdeten und ausgegrenzten Menschen, einschließlich Gelegenheitsarbeitern, Landarbeitern und Migranten, an die vorderste Front gedrängt. Ältere Menschen, Kinder sowie schwangere und stillende Frauen sind einem höheren Krankheits- und Sterberisiko ausgesetzt, das mit hohen Umgebungstemperaturen einhergeht."