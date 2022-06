Extremwetter Der Klimawandel wird verheerend für unsere Gesundheit

Trockenheit und Hitze sorgen für Bedingungen, unter denen sich Feuer schnell ausbreiten kann. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass beispielsweise verheerende Waldbrände wie in Australien 2019/20 durch den Klimawandel zu 30 Prozent wahrscheinlicher wurden. Obwohl Waldbrände auf direktem Wege tendenziell nicht für so viele Tode verantwortlich sind, wie andere Extremwetterereignisse, sorgen die freigesetzten Rauchpartikel beispielsweise für längerfristige Folgeerkrankungen, wenn sie eingeatmet werden und so auch in unsere Blutbahnen gelangen. In Kanada konnten Studien bereits zeigen, wie Waldbrände auf diese Art zu frühzeitigen Toden führten. Und Forscher aus Leipzig haben gerade gezeigt, dass es offenbar einen Zusammenhang zwischen Rauchpartikeln in der Atmosphäre und der Verringerung der Ozonschicht gibt, was wiederum das Risiko von Hautkrebs erhöhen kann.