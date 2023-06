Die Asiatische Tigermücke beim Zustechen. Sie kann dabei mehrere Krankheiten auf den Menschen übertragen. Bildrechte: imago images/Blickwinkel

Der RKI-Epidemiologe weist auf konkrete neue Arten hin, die Krankheiten übertragen können, so zum Beispiel die Hyalomma-Zecke, die laut Stark bis vor wenigen Jahren nicht in Deutschland vorkam und die bakterielle Erreger von Fleckfieber übertragen kann. Ebenfalls häufiger auftreten werde die Asiatische Tigermücke - sie kann Erreger von Dengue-Fieber und Gelbfieber oder das Zika-Virus an Menschen weitergeben. Der Wissenschaftler betont, dass es in den letzten Jahren klare Trends gibt, dass ein Teil der klimasensitiven Erreger zugenommen hat. Das heiße zwar nicht zwangsläufig, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren sofort Übertragungsfälle in Deutschland geben werde, so Stark. Ausschließen könne er dies aber nicht.