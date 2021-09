Es gibt bereits jede Menge Studien, die sich mit der Verringerung von fossilen Brennstoffen im Zusammenhang mit dem 1,5 Grad Ziel befassen. Neu an der Studie von Dan Welsby, James Price, Steven Pye und Paul Elkins ist nun, dass über den Anteil der Ressourcen gesprochen wird, die im Boden verbleiben müssen, um das Klimaziel zu erreichen. Denn was nicht abgebaut wird, kann auch nicht in der Atmosphäre landen. Dafür wurde mit Hilfe eines globalen Energiesystemmodells die Menge an fossilen Brennstoffen bewertet, die bis 2050 und 2100 nicht mehr abgebaut werden sollte, um den Ausstoß auf einem Niveau zu halten, das den Klimazielen entspricht. Das sind bis zum Ende des Jahrhunderts 580 Milliarden Tonnen CO2, wie einen frühere Studie errechnete, die die Forscher zitieren.

In allen ölproduzierenden Regionen sei bis 2050 ein starker Rückgang zu verzeichnen. Eine Ausnahme bilde die USA, hier werde die Produktion 2025 ihren Höchststand erreichen, bevor sie bis 2050 konstant sinkt. Grund für den anfänglichen Anstieg sei unter anderem der Rückgang der Öleinfuhr in die USA und die Verwendung von Öl im Verkehrssektor. In anderen Regionen, wie z.B. in Afrika und der ehemaligen Sowjetunion sinke die Ölproduktion konstant. Das liege an einer sinkenden Inlandsnachfrage und daran, dass in Importregionen wie zum Beispiel in Europa die Nachfrage nach Öl zurückgeht.