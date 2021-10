Vor knapp 56 Millionen Jahren erlebte die Erde ihre bislang schnellste natürliche Klimaerwärmungsphase. Während des sogenannten Paläozän/Eozän-Temperaturmaximums (PETM) stieg die globale Temperatur innerhalb von etwa vier Jahrtausenden um fünf bis acht Grad Celsius an. Als wahrscheinlichster Auslöser dieser Klimaerwärmung gelten große Vulkanaktivitäten. Durch sie wurden gigantische Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen.

Schon die Wärme selbst befördert die Erosion. Zudem löst sich ein Teil des vielen Kohlendioxids in Wasser auf. Dabei entsteht Karbonsäure, die für die Gesteinsverwitterung maßgeblich verantwortlich ist. Am Ende der Verwitterungsreaktionen entsteht im Ozean Karbonat, dass wiederum CO2 einbindet und über lange Zeiträume im Wasser festhält.



Die Theorie der Forscher um Professor Pogge von Strandmann war deshalb: "Wenn Gestein durch die gestiegenen Temperaturen schneller verwittert, wandelt es dabei auch viel Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre in unlösliches Karbonat im Meerwasser um. Der CO2-Gehalt müsste also langfristig wieder sinken, das Klima sich wieder erholen."