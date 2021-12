Damit nimmt Afrikas Grüne Mauer wieder Fahrt auf, und: Einmal finanziert, könnte sich das Projekt bezahlt machen. Laut Berechnungen des Agrarökonomen Dr. Alisher Mirzabaev vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn könnte jeder investierte Dollar 20 Cent Rendite abwerfen. Beispielsweise, weil das Ökosystem Nahrungsmittel und Rohstoffe wie Holz oder auch Heilpflanzen produziert. Außerdem wird das Klima in der Region besser, die Winderosion weniger und es siedeln sich Tiere wieder an, die landwirtschaftliche Flächen in der Nähe bestäuben. Viele wünschenswerte Effekte also – die aber vermutlich erst in 30 Jahren eintreten werden. So lange dauert es, bis aus den frisch gepflanzten kleinen Setzlingen ein echter Wald wird.