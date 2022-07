Weniger klar ist die Zuordnung dagegen bei anderen Extremereignissen wie Dürren und damit verbunden auch Waldbränden. Denn Trockenheit sei ein komplexes Phänomen, das unter anderem vom Niederschlag und der Verdunstung beeinflusst werde, erläutert Jakob Zscheischler. Wie groß der menschliche Einfluss darauf ist, sei noch nicht vollständig geklärt: "Für Europa zeigen Klimaprojektionen, dass mittlere Sommerniederschläge in Südeuropa abnehmen und in Nordeuropa eher zunehmen werden – jedoch sind die Modelle teils unsicher." Für Karsten Haustein ist dennoch klar, dass das Risiko von Dürreperioden drastisch zunehmen werde, besonders in den sowieso schon trockeneren Gebieten.



Zumindest zwischen der Zunahme von Hitzewellen und Waldbränden lässt sich durch die Attributionsforschung ein deutlicher Zusammenhang herstellen. "Feuerwetter besteht im Wesentlichen aus hohen Temperaturen, wenig Niederschlag und Wind", erklärt Friederike Otto. "Auch wenn Änderungen in den beiden letzten Komponenten oft gering sind, ist die Waldbrandgefahr allein durch den dramatischen Anstieg extremer Hitze deutlich gestiegen, und zwar fast überall. Im Mittelmeerraum besonders stark, da dort eine Abnahme des Niederschlags hinzukommt." Auch für Ostdeutschland steige laut Karsten Haustein das Waldbrandrisiko deutlich, da dort die Sommer immer regenärmer werden. "Kommt dann noch Wind dazu – was im Sommer bei trockenen Wetterlagen sehr häufig ist –, wird es kritisch", so der Experte.