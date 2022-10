Forschende des Pacific Northwest National Laboratory, einer wissenschaftlichen Einrichtung des Energieministeriums der Vereinigten Staaten, untersuchten dafür die Hurrikan-Aktivität in den vergangenen vier Jahrzehnten in den USA. Dabei errechneten sie, dass die Häufigkeit der Stürme seit 1979 merklich zugenommen hat. Bei einer weitergehenden Nutzung von fossilen Brennstoffen wird sich dieser Trend in der Zukunft fortsetzen – und die Hurrikane noch intensiver werden, mit unabsehbaren Folgen für die Küstenabschnitte der USA und der weiteren Karibik-Anrainerstaaten. "Unsere Erkenntnisse bieten wichtige Informationen für die Küstenbewohner und die Politiker der betroffenen Länder", erklärt der Studienautor Karthik Balaguru. Dabei beschränken sich die möglichen Folgen nicht nur auf den Atlantik. Ähnliche Auswirkungen würden sich in Küstenregionen auf dem gesamten Planeten zeigen, so Balagaru.



Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich manche Stürme plötzlich extrem intensivieren können – wie etwa gerade bei "Ian" geschehen. Dabei werden sie erst aufgeladen von den passenden Bedingungen wie einer warmen Meeresoberfläche oder einer hohen Feuchtigkeit in den oberen Luftschichten und danach unmittelbar verstärkt, wobei sie mehrere Sturmkategorien in kurzer Zeit überspringen. Mit ihren hohen Geschwindigkeiten sprengen sie schließlich auch die Möglichkeiten der besten Vorhersage-Tools und treffen auf eine relativ unvorbereitete Küstenregion. Diese Entwicklungen werden sich durch den Klimawandel noch verstärken, da durch ihn die Temperaturunterschiede zwischen Meer und Festland steigen werden. Über der warmen Küste ist der Luftdruck deutlich geringer als über der kühleren See. Die warmen Luftmassen werden daher in Richtung des kühleren Inlands geblasen – mit oftmals fatalen Folgen.