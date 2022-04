Dabei kam heraus, dass für 60,8 Prozent der untersuchten Unternehmen mindestens eine der Klimawandelfolgen für ihr Geschäft sehr oder moderat relevant ist. Die meisten dieser Firmen finden sich in der Energieversorgung und im Bergbau (55,9 Prozent) sowie Transport und Lagerung (50,8 Prozent). Am wenigsten betroffen waren die Branchen Telekommunikation, Programmierung und Informationstechnologie (10,2 Prozent) sowie Recht, Buchhaltung, Beratung und Werbung (5,5 Prozent).



"Wichtiger Anstoß für Umwelt-Produktinnovationen ist oft – wenig überraschend – die steigende Nachfrage nach klimafreundlichen Produkte", sagt der Studienautor Dr. Christian Rammer. Auch staatliche Regulierungen, die dem Klimawandel entgegenwirken sollen, tragen laut der Studie dazu bei, dass Unternehmen verstärkt Innovationen bei Umweltprodukten vornehmen. Aus politischer Sicht bestätigen die Ergebnisse damit die positiven Effekte von CO2-Regulierungen nicht nur für Öko-Innovationen, sondern auch für andere Innovationsaktivitäten, heißt es in der Studienzusammenfassung.