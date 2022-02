Ein Problem in diesem Bereich zeige sich auch im Lebensmitteleinzelhandel, der zu hohe Anforderungen an das Obst und Gemüse habe, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgingen, kritisiert Dr. Anne Biewald vom Umweltbundesamt in Dessau. Diese müssten möglichst perfekt und ohne Makel sein. Deshalb fordert sie unter anderem vom Handel, "dass bei Obst und Gemüse in Zukunft auf Vorgaben in Bezug auf Größe, Gewicht oder Aussehen verzichtet werden soll, dass das Obst und Gemüse mehr so angeboten werden soll, wie es eigentlich gewachsen ist".