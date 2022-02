Ein politisches Paradigma quer über die meisten Parteigrenzen hinweg lautet: Die Wirtschaft muss wachsen – immer weiter, je mehr, desto besser für die Zufriedenheit der Menschen. Wachstum bringt Fortschritt, schafft Wohlstand für alle. Doch Wirtschaftswachstum hat einen Preis, es basiert auf der Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen. Der Raubbau an der Umwelt erreicht die Grenzen, die der Club of Rome vor genau 50 Jahren, Anfang 1972, vorhergesagt hat. Ein beispielloses Aussterben von Tier und Pflanzenarten ist in vollem Gang. Das Weltklima erwärmt sich und könnte bald in eine Heißzeit kippen, mit katastrophalen Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Erfolge bei der Umstellung der Wirtschaft gebe es durchaus, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Michael Jakob vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Steige der Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen stark an, wenn in einem Land die Industrialisierung beginne, so flache die Kurve später stark ab. "Das gilt auch für die Klimaemissionen, wie man am Beispiel der EU sieht. Dort haben wir einen deutlichen Rückgang vom CO2-Ausstoß bei gleichzeitig moderatem Wirtschaftswachstum", sagt Jakob.



Eine genaue Analyse zeige zudem, dass der Rückgang echt sei und nicht einfach nur durch in andere Erdteile verlagerte Produktion entstehe. Leider gehe die Entwicklung viel zu langsam, um das Ziel der Begrenzung der Erwärmung auf zwei Grad noch erreichen zu können. Und die Entwicklung passiere nicht von allein, sondern die Politik müsse sich dazu entschließen. "Man braucht die entsprechenden Policies, die dafür den regulatorischen Rahmen schaffen."