Zu weiteren bekannten Kipppunkten zählen schmelzende Eisschilde wie der westantarktische Eisschild, das Schwinden von Korallenriffen , das Auftauen von Permafrostböden oder das Kippen des Golfstroms. Wenn das Eis schmilzt und Riffe absterben, würden bald drastische Umwelteinflüsse wie überflutete Küstenstädte und der Verlust der Artenvielfalt folgen. Insgesamt führe die Überschreitung zu einer signifikanten Veränderung des Systemzustands. Entsprechende Umweltkosten wurden bereits vielfach untersucht. In der vorliegenden Arbeit beziffern die Forschenden aber die Kosten für das Kontrollieren der Kippelemente selbst.

Die beinahe Vervierfachung der Kosten nach dem Überschreiten könnte auf fast alle Kipppunkte angewendet werden, so die Forschenden. Bei einigen Kipppunkten existiere zudem ein Überschreitungsfenster, in dem die Kosten vorerst linear, aber nicht augenblicklich stark ansteigen würden, etwa aufgrund der Verzögerung bei der Erwärmung von Ozeanwasser. Die Forschenden bezeichnen dieses zusätzliche Handlungsfenster als "Geschenk". Insgesamt weist das Team darauf hin, dass es sehr schwer ist, den genauen Zeitpunkt eines Kipppunktes zu bestimmen, was die Notwendigkeit für schnelles und entschiedenes Handeln unterstreicht.