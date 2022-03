3. Wasserknappheit Gerade in Südeuropa wird bei einer Erwärmung um zwei Grad ein Drittel der Bevölkerung von Wasserknappheit betroffen sein. Zwischen zwei und drei Grad wird sich dieses Risiko verdoppeln, was auch mit starken wirtschaftlichen Schäden in Bereichen einhergehen wird, die von Wasser und Energie abhängig sind. Auch in Westeuropa wird ein starker Anstieg von Wasserknappheit erwartet.