Diese Situation wird sich weiter zuspitzen. In Mitteleuropa nehmen die Sommer-Dürren immer mehr zu – sowohl in Häufigkeit als auch Ausmaß, erklären die Forscher in der Studie, die im Fachmagazin "Scientific Reports" veröffentlicht worden ist. Demnach steigt die Anzahl zweijähriger sommerlicher Dürreperioden in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts (2051 bis 2100) um das Siebenfache. Die Projektionen legen zudem nahe, dass sich die von der Dürre betroffenen Ackerflächen fast verdoppeln werden – auf mehr als 40 Millionen Hektar.