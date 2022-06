"Begrünung" von über Dreiviertel der Fläche

Blick vom Piz la Stretta zum Piz Palü im schweizerisch-italienischen Grenzgebiet. Im Vordergrund: Gefurchter Steinbrech (Saxifraga exarata). Bildrechte: Sabine Rumpf Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass die Biomasse auf mehr als 77 Prozent der von ihnen observierten Flächen oberhalb der Baumgrenze von 1.700 Metern zunahm. Dieses Phänomen der "Begrünung" ist bereits in der Arktis gut dokumentiert. Nun wird es auch in Hochgebirgen festgestellt. "Das Ausmaß der Veränderung ist in den Alpen absolut massiv", sagt Rumpf. Das Gebirge werde immer grüner, weil die Pflanzen immer mehr Gebiete besiedeln und die Vegetation generell dichter und höher werde.

Zehn Prozent weniger Schneedecke

Zugleich stellten Rumpf und Kollegen fest, dass die Schneedecke im gesamten Alpenraum um fast zehn Prozent abgenommen hat. Das klinge zwar erstmal nicht viel, zeige aber dennoch einen besorgniserregenden Trend, betonen die Forscher. Frühere Satellitenbilder hätten einen solchen Trend nicht festgestellt. Die Ergebnisse der Studie deuten nach Ansicht der Schweizer Forscher darauf hin, dass die "Begrünung" der Alpen in der Region zwar mehr Kohlenstoff binden könnte. Allerdings könnten "Rückkopplungen" zwischen Schnee und Vegetation in Zukunft zu noch ausgeprägteren Umweltveränderungen führen.

Teufelskreis wird in Gang gesetzt

Alpenmargerite (Leucanthemopsis alpina) mit Blick vom Piz la Stretta zum Piz Palü. Bildrechte: Sabine Rumpf Die Forscher warnen, dass sich die Alpen mit fortschreitender Erderwärmung immer mehr von weiß in grün verwandeln werden. Damit werde ein "Teufelskreis" in Gang gesetzt: "Grünere Berge reflektieren weniger Sonnenlicht und führen daher zu einer weiteren Erwärmung - und damit zu einer weiteren Schrumpfung der reflektierenden Schneedecke", erklärt Rumpf. Die Erwärmung führe auch zum weiteren Abschmelzen der Gletscher und zum Auftauen des Permafrosts, was zu mehr Erdrutschen, Steinschlägen und Muren führen kann. Zudem könnten dabei auch weitere Treibhausgase freigesetzt werden.

Darüber hinaus betont die Schweizer Forscherin die wichtige Rolle von Schnee und Eis aus den Alpen für die Trinkwasserversorgung und für die Erholung und den Tourismus. Zudem warnen sie und ihre Kollegen, dass durch die Störung der ökologischen Strukturen des Alpenraums empfindliche alpine Pflanzen- und Tiergemeinschaften weiter gefährdet werden könnten.

Bislang umfassendste Analyse zum Thema