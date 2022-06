Welttage der Ozeane Sind die Riffe noch zu retten?

Aber nicht nur die Korallen in warmen Gewässern stehen unter Stress, sondern auch die Kaltwasserkorallen. Im Gegensatz zu ihren tropischen Verwandten, die sich in warmen und oberflächennahen Gewässern aufhalten, sind die Kaltwasserkorallen in kalten Gewässern und in Tiefen zwischen 50 und 6.000 Metern zuhause. Und obwohl sie mit 3.400 verschiedenen Arten den größeren Anteil aller bekannten Korallenarten ausmachen, sind sie eher die Underdogs der Unterwasserwelt. Dabei sind sie die Ökosystem-Ingenieure, die maßgeblich zur Entstehung von Biodiversitäts-Hotspots in der Tiefsee beitragen.