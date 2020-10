Tiere sind mitunter zähe Kreaturen und haben sich über Jahrmillionen immer wieder erfolgreich an ihre Umgebung angepasst. Das ist ein oft gehörtes Argument in der Diskussion über die Folgen des Klimawandels. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn selbst, wenn sich Tiere getreu dem Motto "Yes, we can" an die Veränderungen des Klimawandels anpassen, heißt das noch lange nicht, dass sie am Ende auch überleben. Viele Faktoren spielen eine Rolle und wenn die nicht alle ineinandergreifen, kann es für manche Arten schwierig werden.