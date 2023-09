Insgesamt seien die Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit in Deutschland nur unzureichend untersucht, so das Fazit des RKI. Um eine Zunahme psychischer Risiken zu minimieren, sollte deshalb an allererster Stelle versucht werden, die klimabedingten Veränderungen auf unserem Planeten so gering wie möglich zu halten. Aus Sicht der RKI-Forschenden ist das noch wichtiger, als die Suche nach Adaptionsstrategien an den Klimawandel. Klimaschutz sei der wichtigste Gesundheitsschutz, betont das RKI.