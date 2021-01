Anhand der Daten kommen Duffy und ihr Team zu dem Schluss: Ökosysteme, die am meisten Kohlenstoff speichern, wie zum Beispiel Regen- und Taigawälder, könnten binnen 20, 30 Jahren mehr als 45 Prozent ihrer Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung verlieren. Mitte des Jahrhunderts wären etwa die Hälfte der Landökosysteme an einem Kipppunkt, also an den Punkt, ab dem Pflanzen Kohlenstoff schneller in die Atmosphäre abgeben, als sie ihn binden.

Stimmen aus der Wissenschaft zu der Studie und ihrer Prognose

Das Echo aus der Wissenschaft auf diese Prognose: Gemischt, allgemeine Skepsis, in Dresden genauso wie in Jena und im australischen Melbourne. Was genau wird an der Studie kritisiert? Professor Dr. Matthias Forkel, vom Institut für Photogramme­trie und Fernerkundung an der TU Dresden findet die Studie als schwierig einzuordnen, weil der Faktor Wasserverfügbarkeit mit statistischen Berechnungen aus dem Modell herausgerechnet wurde:

Dadurch wurden Wechselwirkungen zwischen Temperaturänderungen und deren Einfluss auf die Verdunstung und damit Wasserverfügbarkeit nicht berücksichtigt. Dr. Matthias Forkel, TU Dresden

Die Kohlenstoffbilanz in Ökosystemen werde aber nicht allein durch die Temperatur, sondern auch andere Komponenten gesteuert: Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, Struktur und Zusammensetzung der Vegetation, vorhandener Kohlenstoffvorrat in Biomasse und Böden. Besorgniserregend seien die Studienergebnisse insofern, weil für die Studie Faktoren wie Dürren oder Waldbrände nicht berücksichtigt wurden, die die CO2-Abgabe von Ökosystemen an die Atmosphäre aber zusätzlich verstärken.

In Jena ist man skeptisch

Prof. Dr. Markus Reichstein, Direktor Department Biogeochemical Integration am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, meint, der in der Studie beschriebene Effekt sei nicht neu, dass steigende Temperatur irgendwann die Atmung die Fotosynthese "überholen". Er bemängelt, dass das statistische Modell, mit dem Dyffy und ihr Team arbeiteten, kein CO2 berücksichtige. Auch andere Faktoren, außer der Wasserverfügbarkeit, seien nicht berücksichtigt worden. Deshalb sind für ihn die Schlussfolgerungen von Duffys Team nicht aus den Daten ablesbar.

In Melbourne sagt man: Unglaubwürdig

Professor Dr. Stefan Arndt, der an der Universität Melbourne an ähnlichen Themen forscht, findet die Studie wenig glaubhaft. Die Anhäufung von Daten und der Vergleich der Temperatur-Kurven erwecke den Eindruck, dass das Temperatur-Optimum der Brutto-Primärproduktivität (der Wert sagt aus, wie viel Biomasse die Pflanzen bilden und wie viel CO2 sie aufnehmen) bald überschritten sei. Über den täglichen Kohlenstoffaustausch von Ökosystemen sage die Studie aber nichts aus:

Da ist es sicher eher so, dass die meisten Ökosysteme die meiste Zeit des Jahres nicht Temperaturen ausgesetzt sind, die zu negativen Kohlenstoff-Flüssen führen. Dr. Stefan Arndt, Uni Melbourne