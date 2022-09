Rhythmik bei tierischer Kommunikation? Dass es die bei einzelnen Arten gibt, ist lange bekannt. Und es gibt verschiedene Annahmen, warum sie das tun, zum Beispiel, um ihre Gesänge besser synchronisieren zu können, wenn sie in Gruppen rufen. "Wie Musiker in einer Band oder Sänger in einem Chor", verdeutlicht Dr. Vlad Demartsev, Erstautor der Studie und derzeit Postdoktorand am Fachbereich Biologie der Universität Konstanz. Aus evolutionärer Sicht könnte der Rhythmus eher der Information dienen: Das Weibchen kann aus dem Gesang ablesen, wie gesund und geeignet der Sänger als Sexualpartner ist. "Hinter dieser These steckt die Annahme, dass sich bestimmte körperliche oder physiologische Einschränkungen zwangsläufig negativ auf die Fähigkeit auswirken, präzise, rhythmische Rufe zu produzieren", erklärt Demartsev. Das ist auch die These, die Demartsev angesichts der Tatsache, dass rhythmisch stabile Männchen mehr Nachwuchs produzieren, für wahrscheinlicher hält. Akkurate Rhythmik als Indikator für die Qualität des Männchens. Und wer mal lauschen will: So klingt der verführerische Klang des Klippschliefers: