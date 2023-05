Und wie immer in der Natur hat alles seine zwei Seiten. Einerseits wirkt das Gift des Knollenblätterpilzes schon in geringsten Verzehrmengen tödlich. Andererseits scheint das Gift wiederum brauchbar zu sein, um Tumore zu bekämpfen: Nämlich, indem das Amanitin an Antikörper gekoppelt und so wie in einem trojanischen Pferd in Krebszellen geschmuggelt wird, wo der Antikörper an bestimmten Strukturen andockt und das Gift dann, vereinfacht gesagt, die Krebszelle tötet. Daran forscht jedenfalls die TU Berlin zusammen mit einer Heidelberger Pharma-Firma.