Es gibt verschiedene Ladestationen für Elektro-Autos. Neue Hochleistungsstationen nutzen Gleichstrom. Durch Heimladegeräte hingegen fließt Wechselstrom. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Ladegeräte für Elektro-Autos werden aber immer leistungsfähiger. Mittlerweile ist man, um die Ladezeit zu verkürzen, schon bei 350 Kilowatt Leistung angekommen. Und je höher die Leistung, desto stärker ist auch das dadurch entstehende elektromagnetische Feld. Was wiederum zur berechtigten Frage führt, ob Menschen mit einem implantierten Herzgerät dadurch in Gefahr sind.

Aus einer Studie, die heute (17. April) auf dem wissenschaftlichen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellt wurde, geht nun hervor, dass die neuen Hochleistungsladegeräte auch in dieser Hinsicht sicher sind.



Die Studie umfasste 130 Patienten mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator. Das Durchschnittsalter betrug 59 Jahre, 21 Prozent der Probanden waren Frauen. Für die Studie wurden vier öffentlich verfügbare, vollelektrische Autos verwendet, die mit hoher Leistung aufgeladen werden können. Diese Autos können jedoch noch nicht ganz die maximale Ladung von 350 kW aufnehmen. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass künftige Elektroautos das aber können, verwendete die Forschungsgruppe auch ein Testfahrzeug, das 350 kW von den Hochleistungsladegeräten abrufen konnte.