Wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise fühle, sitze oder gehe ich vielleicht auch so. Bin ich traurig, sitze ich vielleicht eher zusammengesunken, wenn ich fröhlich bin, stehe ich eher aufrecht oder gehe irgendwie dynamischer. Genau diesen Effekt von Stimmung auf motorische Muster haben wir nachweisen können.

Und andersherum: Hat unser Körper also auch Auswirkungen auf unsere Psyche? Um das herauszufinden hat Michalak gemeinsam mit Forschenden aus Dänemark und den USA mehr als 70 experimentelle Studien dazu in einer Meta-Analyse ausgewertet. In den Studien wurden zum Beispiel über kürzere Zeiträume die Versuchsperson entweder in eine aufrechte Sitzhaltung gebracht oder eben in eine zusammengesunkene Sitzhaltung. Oder man hat sie fröhlich oder depressiv gehen lassen, beschreibt Michalak die Studien: