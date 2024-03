Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, "spricht" unser Körper immer mit, und zwar ehrlicher als wir mit unseren Worten. Verschiedene Studien belegen inzwischen, dass 95 Prozent des ersten Eindrucks, den wir von jemandem gewinnen bestimmt werden von Aussehen, Kleidung, Haltung, Gestik und Mimik, Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage, Betonung und Dialekt – und nur fünf Prozent davon, was jemand mit Worten sagt.

Unser Körper verrät die wahren Gefühle, sagt viel darüber aus, wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Diese nonverbalen Botschaften senden wir oft unbewusst, doch ohne sie sind unsere sozialen Beziehungen gar nicht denkbar. Wie wir all diese Signale wahrnehmen, wie wir sie lesen, ist kein universeller Instinkt, sondern wird davon geprägt, in welcher Kultur wir aufwachsen.

Händeschüttlen: Nicht immer ein Zeichen der Verbundenheit

So gilt zum Beispiel das Übereinanderschlagen der Beine für Menschen arabischer und asiatischer Herkunft als Beleidigung, weil damit die Sohlen von Füßen und Schuhen sichtbar werden, was für sie als unrein gelten kann. Auch das Händeschütteln ist nicht überall ein Zeichen von Offenheit und Verbundenheit. All diese Signale können also unterschiedlich interpretiert werden und so zu Missverständnissen führen, wie eine aktuelle Untersuchung unter der Leitung des Psychologen Joseph Leshin, Northeastern University (Boston/USA) zeigt.