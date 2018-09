Umstritten: Kohle-Politik Fraunhofer-Institut Halle: Leiter Wehrspohn holt Kohle-Kommission an die Saale

Hauptinhalt

Brauchen wir sie noch oder nicht? Die Diskussion um den Ausstieg aus der Kohle ist in vollem Gange. Heute ist die so genannte Kohlekommision, eine Runde aus Mitgliedern von Industrie, Umweltverbänden, Gewerkschaften und Experten für eine Sitzung in Halle zu Gast. Denn auch ein Hallenser ist Mitglied der Kohlekommission – und als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen eines, das in Sachen Strukturwandel sogar Lösungen haben könnte.