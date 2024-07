Viele Athleten trainieren vor großen Wettkämpfen in Höhentrainingslagern. Mehr als 2.000 Meter oder noch höher über dem Meeresspiegel, ist der Sauerstoffgehalt der Luft geringer. Der Körper muss sich also anpassen, um beim Sport trotzdem genug Sauerstoff aufzunehmen. Das tut er, indem er zusätzliches Hämoglobin bildet, den Farbstoff, der Blut rot macht. Hämoglobin ist auch dafür zuständig, Sauerstoff ans Blut zu binden und so durch den Körper zu transportieren.

Sportmediziner der Universität Bayreuth haben 2020 gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Dresden sowie der University of Colorado Boulder/USA herausgefunden, dass dieser Effekt auch hervorgerufen werden kann, wenn Sportler über drei Wochen fünf Mal am Tag kleine Dosen Kohlenmonoxid einatmen. Dieses Gas ist eigentlich extrem giftig. Im Gegensatz zum Kohlendioxid fehlt ihm ein Sauerstoffatom. Dadurch ist es instabil und will Sauerstoffmoleküle in seiner Umgebung binden. Die Nationalsozialisten haben Kohlenmonoxid eingesetzt, um Menschen mit Behinderungen systematisch zu ermorden.