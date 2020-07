Das chemische Element wird mit dem Symbol C abgekürzt und kommt in der Natur zum einen als reiner Stoff vor, zum anderen aber auch in Verbindung mit anderen Elementen. Beispiele für die Reinform sind Diamanten oder Graphit. Gebundene Formen sind CO2, Kohle und Erdöl. Kohlensstoff hat zwar die meisten Variationen aller Elemente was die Verbindung mit anderen Elementen betrifft (und ist damit die Basis allen Lebens), in der geologischen Beschaffenheit unserer Erde ist sein Anteil aber nur gering. Anders im menschlichen Körper. 9,5 Prozent der Atome in uns sind Kohlenstoffatome. Aber sie machen 28 Prozent des Gewichts aus.