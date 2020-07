Am Nachmittag des 12. März 2009 schrillt ein Alarm an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Ein nur gut einen Zentimeter großes Stück Weltraumschrott befindet sich auf möglichem Kollisionskurs mit der ISS und rast in einer Geschwindigkeit von mehreren zehntausend Kilometer pro Stunde auf die Raumstation zu. Trotz seiner Winzigkeit würde ein Zusammenstoß mit diesem Objekt fatale Folgen haben – bei seinem Aufprall könnte das Metallstück wie das Projektil einer Schusswaffe die Außenhülle der ISS durchschlagen, den Druck im Inneren vermindern und so das Leben der Menschen an Bord gefährden. Die Besatzung flüchtet sich in eine Raumkapsel. Doch sie haben Glück: Das Metallstück fliegt an der ISS vorbei.