Während das James Webb im Januar an seiner endgültigen Position rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt angekommen sein wird, ist Leonard dann schon wieder unterwegs in die Tiefen des Alls. Vorher erreicht er am 3. Januar 2022 noch seinen sonnennächsten Punkt, ist dann ungefähr 90 Millionen Kilometer von ihr entfernt, also in etwa die Hälfte der Entfernung von Erde und Sonne. Wenn der rund einen Kilometer durchmessende Himmelskörper aus Weltraumstaub, Gestein und Eis nicht zerfällt, wird er durch seine Flugbahn in den interstellaren Raum geschleudert, so die ESA, um nie zurückzukehren. In den letzten Tagen seiner Reise durch unser Sonnensystem wird er nur noch von Profi-Teleskopen oder Sonden zu sehen sein.