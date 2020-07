Das ist eine wirklich seltene Gelegenheit: Dass wir den Kometen Neowise tatsächlich mit bloßem Auge oder einem Fernglas von der Erde aus beobachten können ist etwas Besonderes. Das betont NASA-Expertin Emily Kramer in einem Webcast der US-Raumfahrtbehörde ausführlich. Sie arbeitet in dem Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, deren Weltraumteleskop den Kometen Ende März entdeckt hat. Sie haben ihn der gängigen Praxis nach auch nach seinem Entdecker benannt - dem "Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer - kurz Neowise, erläutert Kramer.

Und die NASA verrät auch, wie der Komet am besten zu sehen ist: Etwa eine dreiviertel Stunde nach Sonnenuntergang, wenn die ersten Sterne zu sehen sind, nach draußen gehen und in den Nordwesten blicken. Bei klarem Himmel und wenn es dunkel genug ist, wird er in den kommenden Tagen unterhalb des Sternbilds Großer Wagen zu sehen sein - in etwa derselben Helligkeit. Das letzte Mal, dass wir von der Erde aus einen Kometen so deutlich und mit dem bloßen Auge am Himmel sehen konnten, war 1995/96 als Hale-Bopp auf einer Umlaufbahn um die Sonne war.