Ab sofort am Abendhimmel Komet Neowise verliert Staub und Natrium

In der Wissenschaft werden Kometen auch gern schmutzige Schneebälle genannt. Oft kommen die Himmelskörper aus den kalten Tiefen des Weltraums und bilden erst in der Nähe der Sonne ihren charakteristischen Schweif aus. Das liegt an der Strahlung des Sterns, die die Schneebälle antaut und ihnen Material von der Oberfläche entreißt. Bewohner der Nordhalbkugel der Erde können dieses Naturschauspiel im Juli am Kometen C/2020 F3 Neowise beobachten, der noch bis zum Ende des Monats in den Abendstunden über dem Horizont im Norden und Nordwesten zu sehen ist.