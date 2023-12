Neben der Mission von Astrobotic werden sich auch zwei Prototypen des Kuiper-Internet-Satellitennetzwerkes von Amazon an Bord der Rakete befinden. Für Astrobotic wird es dann weiter Richtung Mond gehen. Nach etwa 17 bis 19 Tagen – also etwa Mitte Januar – wird die Raumsonde in die Mondumlaufbahn gelangen und ein Bremsmanöver durchführen. Der Abstieg der Landefähre wird innerhalb der nächsten 17 Tage vorbereitet, sodass die Mondlandung voraussichtlich am 25. Januar 2024 erfolgt.