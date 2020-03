Nun ist es also beschlossen. In der EU soll der Wechsel von Sommer- und Winterzeit abgeschafft werden. Jetzt müssen allerdings noch die Länderparlamente zustimmen - und das kann dauern. Für Menschen, die unter der Zeitumstellung leiden, wäre es ein Segen. Aber welche Zeit sollen wir in Zukunft nehmen? Bloß nicht die Sommerzeit, warnen Wissenschaftler. Denn das könnte fatale Folgen haben.