Hirnforschung Im Schlaf: Konkurrenz der Gehirnhälften

Was passiert im Gehirn, wenn wir schlafen? Forschende von MPI für Hirnforschung in Frankfurt / Main haben sich am Bespiel eines Pogona-Gehirns mit dieser Frage beschäftigt und sind zu erstaunlichen Schlüssen gekommen. Demnach zeigte sich bei dieser Echsenart, dass beide Gehirnhälften in den zwei Schlafphasen sehr unterschiedlich agieren. Während sie für die Dauer der sog. Slow-Wave-Phase relativ unabhängig voneinander arbeiten, treten sie in der REM-Phase miteinander in einen Wettbewerb.