Tief durchatmen, obwohl man am liebsten aus der Haut fahren möchte, das können die meisten Erwachsenen. "Impulskontrolle" oder "Gefühle regulieren", so nennen es Psychologen. Diese Fähigkeiten bekommen wir keineswegs in die Wiege gelegt, wir müssen sie erst erlernen. Doch wie? Und wer kann uns dabei helfen? Das wollte Johanna Schoppmann, Entwicklungspsychologin und Doktorandin an der Ruhr-Universität Bochum herausfinden.