Der 34-Jährige verspeiste die "Carolina Reaper", zu Deutsch "Sensenmann von Carolina", eine der schärfsten Chilischoten der Welt. Die Folge waren extrem starke Kopfschmerzen über mehrere Tage. Sie hielten zwar immer nur wenige Sekunden an, waren aber so heftig, dass sich der Mann ins Krankenhaus einliefern ließ. Ärzte nennen dieses Schmerz auch Donnerschlagkopfschmerz. Nach mehreren Untersuchungen diagnostizierten sie ein reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom, also ein vorübergehendes Zusammenziehen der Gefäße im Gehirn. So konnten nicht alle Hirnregionen ausreichend mit Blut versorgt werden.



Der junge Mann wird sich zwar wieder vollständig erholen, dennoch warnte Dr. Kulothungan Gunasekaran vom Henry Ford Krankenhaus in Detroit vor dem Verzehr so scharfer Chilischoten und ermutigte Betroffene, sofort ärztlich Hilfe zu suchen, sollten sie unter derartigen Symptomen leiden.