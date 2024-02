Auf der Sonne brodelt es gerade ganz schön. Kein Wunder, denn die Sonnenaktivitäten bewegen sich auf ihre zweite Maximumphase zu – das nach bisherigen Vorhersagen vermutlich in diesem Jahr erreicht wird.

Ungewöhnlich ist das nicht, denn unser Stern durchläuft einen etwa elfjährigen Zyklus von starken zu schwachen Sonnenaktivitäten. Je stärker diese Phasen sind, desto mehr koronale Massenauswürfe gibt es (coronal mass ejection, CME). Das sind Sonneneruptionen, bei denen Plasma ausgestoßen wird. Und genau zu solchen Eruptionen kam es am Wochenende. Eine davon ereignete sich am Freitag (9. Februar 2024). Bis die Auswirkungen eines solchen Ereignisses bei uns zu spüren sind, vergehen einige Stunden. Doch dieser Ausbruch war "südwestlich gelegen und nicht zentral auf die Erde ausgerichtet", erklärt der Sonnenexperte Volker Bothmer von der Universität Göttingen auf Nachfrage von MDR WISSEN.

Entsprechend werden seine Ausläufe unseren Planeten nicht direkt treffen. "Dann gab es am Samstagabend erneut einen Flare, der gegen 23 Uhr (Weltzeit) ausgebrochen ist", ergänzt der Sonnenforscher. "Die Geschwindigkeit des hiermit verbundenen Plasmaausbruchs beziehungsweise CMEs betrug etwa 800-900 Kilometer pro Sekunde. Auf dem Weg zur Erde wird dieser aber abgebremst."

Bothmer rechnete am Telefon den ungefähren Zeitpunkt aus, an dem der Sturm uns erreichen wird: "Voraussichtlich wird uns der CME am Dienstagnachmittag mit einer Geschwindigkeit von 600-700 Kilometer pro Sekunde treffen."