"Die Gezeitenkräfte entstehen, indem das Schwarze Loch an der Vorderseite des Sterns stärker zieht als an der Rückseite", erklärt der Studien-Hauptautor Simeon Reusch. "Durch diese Differenz wird die Riesensonne zunächst in die Länge gezogen, bis sie schließlich zerreißt." Die Überreste des Sterns formen dann um das Schwarze Loch eine sogenannte Akkretionsscheibe - "ähnlich wie Wasser in einer Badewanne einen Strudel bildet, wenn man den Stöpsel zieht", wird es in der DESY-Mitteilung dazu anschaulich beschrieben.



In der Folge kreisen die Sternreste immer schneller um das Loch, heizen sich dabei auf und werden immer heller. "Diese Gezeitenkatastrophe war möglicherweise sogar das leuchtstärkste vorübergehende kosmische Phänomen, das jemals beobachtet worden ist", erläutert Marek Kowalski, der ebenfalls an der Untersuchung beteiligt war. Wegen der enormen Helligkeit gehen die Forschenden davon aus, dass es sich um eine Riesensonne handelt, die zuvor zerrissen wurde.