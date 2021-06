Das ist so eine Sache mit der Schwerkraft: Alles wird nach unten gezogen. Das gilt auch für unser Blut. Damit es sich nicht in den Beinen staut, pumpen die Venen das Blut zurück in Richtung Herz. Bei Menschen mit Krampfadern funktioniert das allerdings nicht mehr richtig, so Dominic Mühlberger. Der Gefäßchirurg am St. Josef Hospital, einem Klinikum der Ruhr-Universität Bochum erklärt den Prozess: "Dann kommt es zu einer Erweiterung der Vene. Bedingt durch diese Erweiterung der Vene kommt es zu einer Fehlfunktion der Venenklappen. Die wirken wie ein Ventil-Mechanismus." Und das bedeutet, sie lassen Blut nur in eine Richtung durch, nämlich nach oben, Richtung Herz, und nicht nach unten.