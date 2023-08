Weil Infektionskrankheiten zu den Haupttodesursachen bei Kindern weltweit zählen, wollte eine Forschungsgruppe aus den USA und Hongkong herausbekommen, ab welchem Alter Menschen in der Lage sind, erkrankte Mitmenschen an deren Gesicht zu erkennen und ihnen dann aus dem Weg zu gehen, um sich instinktiv oder bewusst selbst zu schützen. Die Studie nutzte dazu Bilder von Personen, die entweder an einer kurzzeitigen Krankheit litten oder sich vollständig gesund fühlten.