Herr Doktor, ich rieche nach Kohl!

Wir schreiben das Jahr 1997: Eine Mutter kommt mit ihren zwei Söhnen in die Stoffwechselambulanz. Ihr Problem: Die Jungs haben einen unangenehm starken Mundgeruch. Sie riechen nach Kohl. Da ging die Suche nach der Ursache los, erinnert sich Jörn Oliver Sass, Professor für Bioanalytik und Biochemie an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg:

Zwanzig Jahre lang haben 15 Einrichtungen aus fünf Ländern an dem Phänomen geforscht und Stück für Stück sind sie der Antwort nähergekommen. Ausgangspunkt ist ein Protein. Manchen Patienten fehlt es, bei anderen arbeitet es nicht richtig. Dieses Protein hat eine wichtige Aufgabe: Es setzt den schwefelhaltigen Stoff Methanthiol im Körper um. Wenn das nicht richtig funktioniert, staut sich das Protein im Körper an. Laut Prof. Sass wird es außerdem zu anderen Substanzen wie Dimethylsulfid umgesetzt. Das Ergebnis: fauliger kohlartiger Mundgeruch. Kaugummi hilft da nur kurzfristig. Ob das fehlende Protein noch andere körperlichen Probleme hervorruft, konnten die Forscher noch nicht nachweisen.

Was sie aber wissen, ist, warum das Protein nicht richtig funktioniert: Dahinter stehen kleine Fehler in der Bauanleitung, die in der Erbsubstanz, der DNA, liegen. Außerdem können sie in etwa schätzen, wie viele Menschen von der Krankheit betroffen sind: