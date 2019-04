Kreativität und Jungspunde, das passt wie Arsch auf Eimer, besonders in der Wirtschaft: Anders sind Start-Up-Büros mit Kuschel-Denk-Ecken zum Ideenspinnen und agil-lässiger Projektleitung mit flachen Hierarchien nicht zu erklären. Kreativität, das kann aber nicht nur jungen Gründern in Fabrik-Lofts passieren – sondern auch im fortgeschritteneren Alter. Kommt nur drauf an, welche Kreativität.