Das fertig angelernte KI-Modell, das die Forscher OncoNPC (kurz für Oncology NGS-based Primary cancer type Classifier) nennen, muss "nur" mit Genom-Daten gefüttert werden, dann sagt es den Ursprungsort der Krebserkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit voraus. Um das zu testen, nutzten die Forscher Daten von Patienten, die nicht Teil des Trainings beim maschinellen Lernen waren. In 65 Prozent der Fälle traf die KI richtige Vorhersagen "mit hohem Vertrauen", wo sie sich also selbst "sicher" war, das richtige Ergebnis zu liefern. Und in weiteren 15 Prozent der Fälle lag die KI ebenfalls richtig, da aber nicht mehr mit so großer Sicherheit.