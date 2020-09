Zellen in einem Tumorgewebe sitzen dichter aufeinander als in gesundem Gewebe. Wenn sie sich teilen wollen, ändern sie dazu ihre Form. Denn sie brauchen Platz und Kraft, sich im Zellgedränge zu verformen und mehr Raum einzunehmen. Theoretisch müsste die Enge des Tumorgewebes diesen Prozess verhindern. Praktisch tut es das aber nicht. Diese Zellen vermehren sich trotzdem munter. Was macht sie so stark, dass die Enge im Tumorgewebe ihren Teilungsdrang nicht ausbremst?