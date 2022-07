Dabei gestaltete sich der praktische Teil der Untersuchung als sehr kompliziert, wie Sébastien Colin vom Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen berichtet: "Eine der Herausforderungen bestand vor allem darin, die vielen kleinen, nur wenige Mikrometer großen Geschlechtszellen auf der ebenso mikroskopisch kleinen, aber 1000-mal größeren Körperoberfläche der Baltischen Meerassel zu lokalisieren und zu dokumentieren."



Die Erkenntnisse aus dieser Studie sind auch deshalb bedeutsam, weil man bis vor Kurzem davon ausging, dass die Befruchtung mithilfe von Tieren bei Pflanzen erst an Land und vor etwa 140 Millionen Jahren begann. Da Rotalgen rund sechs Mal so alt sind, vermuten die Forschenden, dass eine Bestäubung wie bei der Baltischen Meerassel in den Ozeanen bereits weit vor der Entstehung von pflanzlichem Leben an Land stattgefunden haben könnte.