Kreisrunder Haarausfall, Fachbegriff Alopezie, ist eine Autoimmunkrankheit. Das bedeutet, dass das eigene Immunsystem die Haarzellen angreift, was zum Haarausfall an ganz bestimmten Stellen führt. Deshalb liegt nahe, die Krankheit zu bekämpfen, in dem die eigene Abwehr gebremst wird. Das Medikament Litfulo des Pharmakonzerns Pfizer soll nun eine gegen die eigenen Haarzellen gerichtete Immunreaktion so bremsen, dass der Haarausfall gestoppt werden kann.