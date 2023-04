Kreisverkehre – die einen lieben sie, die anderen kommen nicht klar, ignorieren ist auf jeden Fall schwer, denn in den vergangenen Jahrzehnten ist ihre Zahl in Deutschland beständig gewachsen. Wie viele es genau sind, weiß allerdings niemand. Bei der letzten Zählung des Autoclubs ACE im Jahr 2016 waren es bereits 13.500. Das ist aber nichts gegen Frankreich, wo sich unsere Verkehrsplaner einiges abgeschaut haben. Im Nachbarland könnten es gut und gern 60.000 sein, aber das sind auch nur Schätzungen.

Das im Kreis um den Verkehr Fahren hat viele Vorteile. Wenn es klappt, läuft der Verkehr einwandfrei und es braucht keine Technik, die kaputtgehen kann oder gewartet werden muss. Wer sich dem Kreisverkehr nähert, bremst fast immer, was sich auch bei den Unfallzahlen bemerkbar macht. Unter den rund 290.000 Unfällen bundesweit (ohne Autobahn, die zählen wir erst mit, wenn es auch dort Kreisverkehr gibt) passierten im Jahr 2021 weniger als 7.400 an Kreisverkehren, so das Statistische Bundesamt (hier als PDF, falls Sie noch mehr Zahlen wollen).