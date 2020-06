Aktiv sind Kiebelmücken vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Sie paaren sich in Schwärmen gerne in der Nähe von dunklen Gegenständen, etwa im Schatten von Bäumen. Und sie lieben fließende Gewässer in der Nähe, weil sie dort ihre Eier ablegen. Die Larven haften dann an Wurzeln oder Steinen am Boden des Gewässern an und ernähren sich dort von Algen und anderen Kleinstlebewesen. Auch die Larven selbst sind Beute. Verschwinden ihre Jäger aber, können sie sich ungehindert ausbreiten.