Krieg in der Ukraine Bestandsaufnahme: Brauchen wir russisches Gas?

Hauptinhalt

Egal ob wir in Euro, Dollar oder Rubel bezahlen – die Daten sprechen eine klare Sprache: Deutschland ist derzeit extrem abhängig vom russischen Gas. Bohrungen in der Nordsee, wie jetzt diskutiert, können höchstens ein ganz kleiner Teil der Lösung sein.

In diesem Artikel wollen wir Daten liefern, die bei Überlegungen helfen können, ob Deutschland auf russisches Gas verzichten könnte oder nicht. Alle Daten sind so neu wie möglich. Manche beziehen sich auf 2021, andere auf 2020.