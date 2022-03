Fachleute machen sich nicht erst seit kurzem Gedanken, was wäre, wenn es kein russisches Gas mehr gäbe. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat sich bereits 2018 mit dieser Frage beschäftigt, damals, weil es darum ging, ob man auch ohne Nord Stream 2 auskommt und was geschähe, wenn Russland aus Ärger über ein Nicht-Zustandekommen der Pipeline den Hahn für Deutschland komplett zudrehen würde. Herausgekommen ist eine Prognose, die vielleicht auch heute noch zeigt, wer als Lieferant in die Bresche springen müsste oder dürfte. Vor allem sind das nach dieser vier Jahre alten Prognose die USA, Nordafrika und der Nahe Osten.